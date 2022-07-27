В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
23 минуты назад

Jpost: Израиль поставил неудачный ультиматум Путину

Ura.Ru

Россия не должна наносить удары по Израилю, в ходе действий, направленных против Европейского агентства данной страны. Такой неудачный ультиматум выставил Израиль против РФ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Как пишет издание, решение Москвы закрыть деятельность Еврейского агентства в России было лишь вопросом времени. Это связано с тем, что Израиль все больше поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией.

«Закрытие офисов Еврейского агентства в России, офисов, которые помогают тем, кто хочет переехать в Израиль, становится первым шагом к блокированию эмиграции в Израиль. Если у России есть проблемы с политикой Израиля в отношении ситуации на Украине, она должна обсудить эти проблемы непосредственно с Израилем», — пишет издание.

Также журналисты уточняют, что вопрос, стоящий перед Иерусалимом сейчас, заключается в том, как изменить политику России в отношении Еврейского агентства. Они высказывают сожаление о том, что для нынешнего премьер-министра Яира Лапида, прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным — не вариант.

Кортеж Качиньского забросали яйцами в Польше

Ранее URA.RU сообщало, что кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял URA.RU, что в Кремле призвали «аккуратно относиться» к ситуации с израильским агентством «Сохнут», из-за которого Тель-Авив готов изменить свою политику в отношении Москвы. Но не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.

Израиль дал понять, что может присоединиться к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции в отношении Украины. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что закрытие офисов Агентства «Сохнут» повлечет принятие «политических мер» в отношении Москвы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В мире,Видео,Яир Лапид,Биньямин Нетаньяху,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители