Россия не должна наносить удары по Израилю, в ходе действий, направленных против Европейского агентства данной страны. Такой неудачный ультиматум выставил Израиль против РФ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Как пишет издание, решение Москвы закрыть деятельность Еврейского агентства в России было лишь вопросом времени. Это связано с тем, что Израиль все больше поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией.

«Закрытие офисов Еврейского агентства в России, офисов, которые помогают тем, кто хочет переехать в Израиль, становится первым шагом к блокированию эмиграции в Израиль. Если у России есть проблемы с политикой Израиля в отношении ситуации на Украине, она должна обсудить эти проблемы непосредственно с Израилем», — пишет издание.

Также журналисты уточняют, что вопрос, стоящий перед Иерусалимом сейчас, заключается в том, как изменить политику России в отношении Еврейского агентства. Они высказывают сожаление о том, что для нынешнего премьер-министра Яира Лапида, прямой разговор с президентом России Владимиром Путиным — не вариант.

Ранее URA.RU сообщало, что кризис в отношениях Израиля с Россией может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом заявил бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял URA.RU, что в Кремле призвали «аккуратно относиться» к ситуации с израильским агентством «Сохнут», из-за которого Тель-Авив готов изменить свою политику в отношении Москвы. Но не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.