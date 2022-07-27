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50 минут назад

Литва запретила патриарху Кириллу въезд в страну

Алиса Селезнёва

Литовские власти запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию республики. Об этом со ссылкой на портал Delfi сообщает ТАСС.

Литва запретила патриарху Кириллу въезд в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания в МИД Литвы пояснили, что причиной запрета на въезд стала поддержка российским религиозным деятелем специальной операции России на Украине.

«Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку запрещен въезд в Литву», - говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

Ранее Канада объявила о дополнительных санкциях против России, под которые попал и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. В ЕС планировали пойти на такой же шаг, но препятствием для этого стала позиция Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что его страна выступает против санкций в отношении религиозных деятелей и будет их блокировать.

В мире,Патриарх Кирилл,Виктор Орбан,РПЦ,ЕС,
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