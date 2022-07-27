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1 час назад

Назван срок выхода из порта первого корабля с украинским зерном

Лера Букина

Первое судно с украинским зерном отправится из черноморского порта уже на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Назван срок выхода из порта первого корабля с украинским зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, это случится через несколько дней после того, как координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле начнет работать. Он должен открыться 27 июля.

Чиновник указал на успешную проработку всех деталей. В частности, речь идет о безопасном маршруте для судов, который не потребует разминирования.

«Это займет не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлен его экспорт с Украины», - отметил собеседник агентства.

В пятницу в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В сделке приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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