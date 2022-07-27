Назван срок выхода из порта первого корабля с украинским зерном

Первое судно с украинским зерном отправится из черноморского порта уже на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Так, это случится через несколько дней после того, как координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле начнет работать. Он должен открыться 27 июля.
Чиновник указал на успешную проработку всех деталей. В частности, речь идет о безопасном маршруте для судов, который не потребует разминирования.
«Это займет не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлен его экспорт с Украины», - отметил собеседник агентства.
В пятницу в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В сделке приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.