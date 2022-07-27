Назван срок выхода из порта первого корабля с украинским зерном

Первое судно с украинским зерном отправится из черноморского порта уже на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

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Так, это случится через несколько дней после того, как координационный центр по экспорту зерна в Стамбуле начнет работать. Он должен открыться 27 июля.

Чиновник указал на успешную проработку всех деталей. В частности, речь идет о безопасном маршруте для судов, который не потребует разминирования.

«Это займет не более нескольких дней. По-видимому, первые партии зерна будут загружены на этой неделе, и будет осуществлен его экспорт с Украины», - отметил собеседник агентства.