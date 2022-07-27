Обзор иноСМИ: просчеты США в отношении России и "дом" для украинских беженцев

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Фото: Reuters Reuters

«Российской экономике коллапс не грозит»

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Россия продолжает зарабатывать деньги на международной торговле, смогла найти новых покупателей на свою нефть и газ, а рост цен на энергоносители дополнительно помогает ей бороться с западными санкциями. К такому выводу пришел доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Каваклы, пишет Daily Sabah.

По его словам, санкции действительно нанесли ущерб российской экономике, однако он не настолько серьезен, чтобы власти страны рассматривали возможность ухода из Украины, «не говоря уже о том, чтобы беспокоиться о возможном экономическом коллапсе».

«США допустили ряд просчетов в отношении России»

Власти США допустили ряд серьезных просчетов в отношении России, игнорируя предупреждения Москвы, что во многом и привело к украинскому кризису. Об этом пишет издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

По его словам, помимо игнорирования предупреждений России о том, что расширение НАТО будет расцениваться как угроза национальной безопасности, американцы не стали всерьез рассматривать предложения по дипломатическому урегулированию, а также переоценили количества сторонников, на которых могли рассчитывать в противостоянии с Москвой. Также Вашингтон просчитался в эффективности антироссийских санкций, уверен он.

«Россия стала домом для миллионов украинских беженцев»

Многие украинцы воспринимают Россию не как агрессора, а как страну, где они могут найти убежище и быть в безопасности. Об этом пишет The Christian Science Monitor, журналисты которого побеседовали с украинскими беженцами и помогающими им волонтерами.

Издание отмечает, что украинские власти при поддержке США утверждает, что многие граждане страны подверглись «насильственной депортации» в Россию. Однако сами беженцы говорят о том, что у них в России есть родственники, они получили там помощь, и в стране «все знакомо и относительно безопасно — и там можно легко стать своим».

«Россия ищет союзников по всему миру»

Среди африканских и азиатских лидеров существует сильная неприязнь к Западу и Россия рассчитывает привлечь их на свою сторону в украинском конфликте, начав настоящее «дипломатическое наступление». К такому выводу пришел на страницах Rzeczpospolita Анджей Ломановский.

Однако, по мнению польского журналиста, Куба и ряд африканских стран, традиционно связанных с Россией экономическими и военными узами, сохраняют дистанцию. А Китай, несмотря на декларируемую поддержку Москвы, «не вложил ни одного доллара» в свой флагманский проект «Один пояс, один путь» на российском направлении. Также нейтралитет сохраняют и страны Персидского залива.

«История геронтократии повторяется в Северной Америке»

Канада и США оказались во власти того же «проклятия бездарного руководства», которое погубило и СССР. История власти в СССР повторяется и в других частях мира, в том числе на Ближнем Востоке и в Азии, отмечает автор Asia Times.