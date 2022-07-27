В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
18 минут назад

Боррель обиделся на западные СМИ из-за Лаврова

Елена Прошина

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что западные СМИ порой игнорируют его заявления, зато активно цитируют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Боррель обиделся на западные СМИ из-за Лаврова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает», - сказал Боррель.

Он также напомни, что не так давно председатель Европейского совета Шарль Мишель был на саммите Африканского союза, где объяснил позицию Евросоюза. Однако после этого Боррель не увидел ни одного западного СМИ, которое написало бы об этом. По его мнению, в прессе есть определенная тенденция «слушать врага, противника».

Ранее Боррель выразил обеспокоенность ситуацией в Италии из-за позиции некоторых политиков по России. По его мнению, в отличие от покинувшего пост премьер-министра Марио Драги, придерживающегося очень твердой приверженностью помощи Украине, сейчас некоторые кандидаты придерживаются другой позиции.

В мире,Жозеп Боррель,Шарль Мишель,Марио Драги,Сергей Лавров,МИД России,Европейский совет,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители