Боррель обиделся на западные СМИ из-за Лаврова

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что западные СМИ порой игнорируют его заявления, зато активно цитируют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает», - сказал Боррель.

Он также напомни, что не так давно председатель Европейского совета Шарль Мишель был на саммите Африканского союза, где объяснил позицию Евросоюза. Однако после этого Боррель не увидел ни одного западного СМИ, которое написало бы об этом. По его мнению, в прессе есть определенная тенденция «слушать врага, противника».