Пекин выразил протест из-за действий США в отношении нефти из РФ

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил о решительном протесте Пекина в связи с попытками властей США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. Соответствующее заявление было сделано на брифинге, передает ТАСС.

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«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», - указал Лицзянь.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало о том, что сенаторы США во главе с Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) обратились к властям с призывом ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю.

Агентство подчеркнуло, что остановка поставок российской нефти в Китай может повлечь за собой более жесткую конкуренцию Пекина за нефть с Ближнего Востока и Африки. Как отмечается, за этим последует рост цен на сырье.