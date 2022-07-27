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32 минуты назад

Пекин выразил протест из-за действий США в отношении российской нефти

Лера Букина

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил о решительном протесте Пекина в связи с попытками властей США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. Соответствующее заявление было сделано на брифинге, передает ТАСС.

Пекин выразил протест из-за действий США в отношении нефти из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», - указал Лицзянь.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало о том, что сенаторы США во главе с Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) обратились к властям с призывом ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю.

Агентство подчеркнуло, что остановка поставок российской нефти в Китай может повлечь за собой более жесткую конкуренцию Пекина за нефть с Ближнего Востока и Африки. Как отмечается, за этим последует рост цен на сырье.

18 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс обратился к Китаю с предупреждением по ситуации санкциями. По его словам, последствий избежать не удастся в случае обнаружения его содействия России в любой из отраслей, особенно в обходе рестрикций.

В мире,Марко Рубио,
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