Си Цзиньпин: Китай решительно против вмешательства в дела Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай выступает решительно против вмешательства в дела Тайваня и будет твёрдо защищать свой суверенитет.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны.
Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец Ronald Reagan направился в Южно-Китайское море и может проследовать к Тайваньскому проливу.