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9 минут назад

Стало известно о планах Бориса Джонсона стать новым генсеком НАТО

Lenta.ru

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. О планах политика занять этот пост стало известно газете The Telegraph.

Раскрыты планы Бориса Джонсона на новую работу
Фото: ReutersReuters

Источники издания сообщили, что часть британских чиновников от Консервативной партии поддержали выдвижение Джонсона на должность генсека Североатлантического альянса. В частности, кандидатуру политика одобрили члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.

The Telegraph пишет, что в Вашингтоне рассматривают Джонсона на этот пост из-за его антироссийской позиции, а также из-за недоверия США к представителям стран ЕС. При этом отмечается, что для возможного назначения экс-премьера генсеком необходимо единогласное решение членов блока, на которое он не может рассчитывать. Так, собеседники газеты предрекли, что президент Франции Эммануэль Макрон не поддержит его кандидатуру.

В мире,Эммануэль Макрон,Дэвид Джонс,Борис Джонсон,Консервативная партия,НАТО,ЕС,
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