Раскрыты планы Бориса Джонсона на новую работу

Источники издания сообщили, что часть британских чиновников от Консервативной партии поддержали выдвижение Джонсона на должность генсека Североатлантического альянса . В частности, кандидатуру политика одобрили члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза ( ЕС ) Дэвид Джонс .

The Telegraph пишет, что в Вашингтоне рассматривают Джонсона на этот пост из-за его антироссийской позиции, а также из-за недоверия США к представителям стран ЕС. При этом отмечается, что для возможного назначения экс-премьера генсеком необходимо единогласное решение членов блока, на которое он не может рассчитывать. Так, собеседники газеты предрекли, что президент Франции Эммануэль Макрон не поддержит его кандидатуру.