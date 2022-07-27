Зеленский предложил на пост генпрокурора депутата Костина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайты Рады.

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Отмечается, что проект постановления Зеленский внес в среду. Он передан на рассмотрение руководства парламента. Сам документ в настоящее время не опубликован.

Ранее сообщалось, что украинский президент сменил глав Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях страны. До этого Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он заявил, что решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств. Венедиктова занимала свой пост с марта 2022 года. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Алексей Симоненко.