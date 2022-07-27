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18 минут назад

Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост генпрокурора депутата Костина

Газета.Ruиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление о предоставлении согласия на назначение депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайты Рады.

Зеленский предложил на пост генпрокурора депутата Костина
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что проект постановления Зеленский внес в среду. Он передан на рассмотрение руководства парламента. Сам документ в настоящее время не опубликован.

Ранее сообщалось, что украинский президент сменил глав Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях страны. До этого Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он заявил, что решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств. Венедиктова занимала свой пост с марта 2022 года. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Алексей Симоненко.

Также Зеленский освободил от должности командующего Силами спецопераций ВС Украины Григория Галагана. Вместо Галагана на эту должность назначен Виктор Хоренко.

Ирина Венедиктова,Григорий Галаган,Иван Баканов,Владимир Зеленский,Андрей Костин,Верховная Рада,СБУ,
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