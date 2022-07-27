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36 минут назад

CNN: США испугались раскола между странами Европы

Алиса Селезнёва

Власти США опасаются, что ограничение Россией поставок газа может привести к расколу в рядах их европейских союзников и росту цен внутри страны. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

CNN: США испугались раскола между странами Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее российская компания «Газпром» объявила об остановке с 27 июля еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Ожидается, что объем поставок газа в Германию уменьшиться до 33 млн куб. м в сутки. Это уже привело к росту цен на газ на европейских рынках.

По словам источников CNN, сокращение поставок газа по «Северному потоку» в преддверии зимы вызывает «панику по обе стороны Атлантики».

«Это был наш самый большой страх»,— сказал один из источников.

Американские чиновники опасаются, что энергетический кризис в Европе отразится и на США, подняв цены на природный газ и электроэнергию, а также «станет серьезной проверкой европейской стойкости и единства».

Для того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и не допустить раскола среди европейских союзников, в ЕС был направлен представитель Госдепартамента, старший советник по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн. Он проведет встречи в Париже и Брюсселе.

Также Вашингтон рассчитывает убедить Германию не отказываться от атомной энергетики и продолжить обслуживать АЭС.

Ранее Еврокомиссия на фоне снижения поставок газа из России выступила с инициативой понизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — сокращать потребление на принудительной основе. Министры энергетики стран ЕС согласовали этот план.

В мире,Амос Хохштейн,Газпром,Еврокомиссия,Госдеп США,ЕС,
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