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54 минуты назад

Зеленского уличили в желании экспортировать цензуру в США

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США. На это указал журналист телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

Зеленского уличили в желании экспортировать цензуру в США
Фото: ТАССТАСС

Он уличил украинского лидера в намерении экспортировать цензуру. По его мнению, на это указывает создание на Украине черного списка «российских пропагандистов», в котором оказались некоторые американцы, включая действующего сенатора Рэнда Пола и журналист Гленн Гринвальд.

Карлсон напомнил, что Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. «Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал он.

Ранее стало известно о тайном указе президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства страны олигарха Игоря Коломойского, а также политиков Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Рабиновичу пригрозили делом о госизмене, а у Корбана изъяли паспорт, когда тот безуспешно пытался въехать на территорию Украины.

В мире,Гленн Гринвальд,Геннадий Корбан,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,Правительство Украины,
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