Президент Украины Владимир Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США. На это указал журналист телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

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Он уличил украинского лидера в намерении экспортировать цензуру. По его мнению, на это указывает создание на Украине черного списка «российских пропагандистов», в котором оказались некоторые американцы, включая действующего сенатора Рэнда Пола и журналист Гленн Гринвальд.

Карлсон напомнил, что Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. «Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал он.