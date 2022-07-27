Джонсону предрекли блестящую карьеру

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве королевства.

Фото: Steve Taylor, Keystone Press Agency, Global Look Press Steve Taylor, Keystone Press Agency, Global Look Press

По данным издания, кандидатуру Джонсона на этот пост поддерживают британские депутаты-консерваторы. Им вторят украинские депутаты, цитаты из которых также приведены в статье. Вместе с тем оппоненты британских консерваторов настроены скептически – они считают, что попытка поставить Джонсона на место генерального секретаря НАТО встретит вето со стороны Франции.