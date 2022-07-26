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52 минуты назад

Трамп: «Нашу страну поставили на колени»

Илья Родин

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на America First Agenda Summit заявил, что положение страны существенно ухудшилось по многим параметрам, из «снова великой» она превратилась в фактически нищую. Об этом пишет Newsmax.

Трамп: «Нашу страну поставили на колени»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Трамп произнес речь во время первого визита в Вашингтон с момента окончания его президентства.

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Политик уточнил, что в США в настоящее время «самая высокая за 49 лет инфляция», она достигла 9,1%. Цены на газ также существенно поднялись. Кроме того, в страну прибывают миллионы нелегальных мигрантов.

«Города, управляемые демократами, устанавливают небывалые рекорды убийств. Наша страна подвергается одному историческому унижению за другим на мировой арене. А дома наши самые основные права и свободы находятся в полной осаде», - подчеркнул Трамп.

Бывший президент сказал, что следует принять все необходимые меры к тому, чтобы победить преступность. В частности, необходимо в положенных объемах финансировать полицию. Практика сокращения бюджетов ведомства должна быть забыта раз и навсегда, так как это «очень, очень опасно».

В мире,Дональд Трамп,
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