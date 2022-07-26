В США прокомментировали запланированный визит Эрдогана в Сочи

Координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби рассказал на пресс-конференции, что Вашингтон ждет официального заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о причинах визита в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что во вторник, 26 июля, турецкие СМИ сообщили о планах главы государства посетить Россию в начале августа с тем, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Джон Кирби пояснил журналистам, что Анкара активно взаимодействует с Москвой по различным вопросам международной повестки. В частности, представители двух государств приняли участие в работе над «продуктовой сделкой».

В свою очередь, США сотрудничают с Турцией в таких сферах, как совместные проекты в рамках НАТО, борьба с терроризмом, уточнил координатор.