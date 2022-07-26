В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

В США прокомментировали запланированный визит Эрдогана в Сочи

Илья Родин

Координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби рассказал на пресс-конференции, что Вашингтон ждет официального заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о причинах визита в Россию. Об этом пишет ТАСС.

В США прокомментировали запланированный визит Эрдогана в Сочи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что во вторник, 26 июля, турецкие СМИ сообщили о планах главы государства посетить Россию в начале августа с тем, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается посетить Сочи

Джон Кирби пояснил журналистам, что Анкара активно взаимодействует с Москвой по различным вопросам международной повестки. В частности, представители двух государств приняли участие в работе над «продуктовой сделкой».

В свою очередь, США сотрудничают с Турцией в таких сферах, как совместные проекты в рамках НАТО, борьба с терроризмом, уточнил координатор.

Кирби подчеркнул, что следует предоставить Эрдогану возможность лично «рассказать о причинах его [запланированной] поездки [в РФ]».

В мире,Джон Кирби,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители