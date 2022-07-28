Байден и Си Цзиньпинь пообщаются по телефону

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры в четверг, 28 июля. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, это будет пятая телефонная беседа лидеров двух стран. Разговор состоится 28 июля в 15:30 МСК.

О телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина также сообщало агентство Bloomberg.

Ранее Байден, заразившийся коронавирусом, рассказал журналистам, что планирует вернуться к полноценной работе в очном режиме в конце недели. Байден отметил, что рассчитывает провести переговоры по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином на текущей неделе.