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18 минут назад

Инцидент в студии прервал речь Трасс во время дебатов на пост премьера

Илья Родин

Во вторник, 26 июля, в прямом эфире канала TalkTV и на портале газеты The Sun проходили дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака. Внезапно в студии раздался громкий шум, напоминающий грохот от падения крупного предмета. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел во время речи Лиз Трасс. Она рассказывала о международной повестке. В частности, она предупредила, что если глава России Владимир Путин выполнит поставленные на Украине задачи, «то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии».

Глава МИД Британии выдвинулась на пост премьера страны

После раздавшегося за кадром шума дипломат экстренно покинула студию. При этом она воскликнула «О, боже мой».

По данным агентства, прямой видеоэфир был прерван. На экранах появилась техническая заставка, которая демонстрировалась в течение продолжительного времени.

В мире,Видео,Владимир Путин,
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