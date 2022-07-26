Во вторник, 26 июля, в прямом эфире канала TalkTV и на портале газеты The Sun проходили дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака. Внезапно в студии раздался громкий шум, напоминающий грохот от падения крупного предмета. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел во время речи Лиз Трасс. Она рассказывала о международной повестке. В частности, она предупредила, что если глава России Владимир Путин выполнит поставленные на Украине задачи, «то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии».

После раздавшегося за кадром шума дипломат экстренно покинула студию. При этом она воскликнула «О, боже мой».