«Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас — чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», — говорится в тексте петиции.