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31 минуту назад

На Украине создали петицию о возобновлении переговоров с Россией

Lenta.ru

На Украине создали петицию с призывом возобновить переговоры с Россией. Она появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.

«Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас — чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», — говорится в тексте петиции.

Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов.

Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания запретили Украине вести диалог с Россией на основе договоренностей, принятых в Турции. По его словам, Москва от переговоров с Киевом никогда не отказывалась.

На сайте Зеленского также появилась петиция с предложением предоставить украинское гражданство бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Кроме того, автор предлагает предоставить ему кресло главы украинского правительства.

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