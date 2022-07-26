В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
38 минут назад

WE: Путин заставил Запад играть по своим правилам

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин буквально заставляет Запад играть по российским правилам с помощью контроля над экспортом зерна из черноморских портов и поставками газа в Европу. Об этом в своей статье для Washington Examiner заявил обозреватель Том Роган.

«[Путин] стремится вывести своих противников из равновесия с помощью отрицаемых точек давления. Но конечная цель Путина непоколебима: он хочет, чтобы Запад поддался его трудному выбору», — считает автор.

По его мнению, в качестве «точек давления» российский лидер выбрал контроль над экспортом украинского зерна и газовыми поставками в Европу.

В США заявили, что Запад попал в стратегическую «ловушку Путина» на Украине

«Даже если Россия будет идти на компромиссы на бумаге, она будет держать запасы зерна под постоянным риском. Путин хочет, чтобы Запад знал, что он может отозвать свою экспортную оливковую ветвь в любой момент», — пишет Роган.

Аналогичная ситуация происходит на энергетическом рынке. «Кризис нарастает, поскольку европейские державы борются с истощением запасов и ростом цен на газ. После катастрофического руководства бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель европейские страны позволили себе стать зависимыми от поставок энергоресурсов из России», — говорится в статье.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин может использовать демократию Запада в энергетической борьбе с ним. По мнению обозревателей, скачки цен на энергоносители могут подорвать политическую карьеру любого западного лидера.

В мире,Видео,Владимир Путин,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители