Великобритания расширила российский санкционный список

Великобритания ввела санкции против глав ряда российских регионов, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Обновленный во вторник черный список содержит 42 новые позиции.