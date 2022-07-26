Великобритания расширила российский санкционный список

Великобритания ввела санкции против глав ряда российских регионов, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Обновленный во вторник черный список содержит 42 новые позиции.
Среди его фигурантов: губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, племянники предпринимателя Алишера Усманова Сарвар и Санжар Исмаиловы, а также британский журналист и блогер Грэм Филлипс, чьи активы на родине были арестованы.