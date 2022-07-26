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25 минут назад

Великобритания расширила российский санкционный список

ТАСС

Великобритания ввела санкции против глав ряда российских регионов, министра юстиции РФ Константина Чуйченко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Обновленный во вторник черный список содержит 42 новые позиции.

Великобритания расширила российский санкционный список
Фото: ReutersReuters

Среди его фигурантов: губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, племянники предпринимателя Алишера Усманова Сарвар и Санжар Исмаиловы, а также британский журналист и блогер Грэм Филлипс, чьи активы на родине были арестованы.

В мире,Виталий Хоценко,Владислав Кузнецов,Дмитрий Азаров,Грэм Филлипс,Алишер Усманов,Константин Чуйченко,Александр Богомаз,Роман Старовойт,Михаил Развожаев,Александр Дрозденко,Андрей Воробьев,
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