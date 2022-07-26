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48 минут назад

Бывшую резиденцию Януковича "Межигорье" превратят в парк

Газета.Ruиещё 1

На Украине планируют поменять статус бывшей резиденции экс-президента страны Виктора Януковича «Межигорье», сделав парк. Об этом сообщается в эфире «ТСН» со ссылкой на министра украинского кабмина Олег Немчинов.

Бывшей резиденции Януковича нашли применение
Фото: ТАССТАСС

Как пояснил Немчинов, парламент Украины уже подготовил проект указа, в соответствии с которым экс-резиденция главы государства получит статус парка.

«Она [резиденция] будет называться «Парк достопримечательность садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье», — объяснил чиновник.

В настоящий момент проект парка на финальном согласовании в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Когда проект воплотят в жизнь, парком станет управлять министерство экологии. Подчеркивается, что посетить территорию смогут все желающие граждане в связи с новым статусом.

Генеральная прокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении государственного имущества — комплекса зданий дома отдыха «Межигорье». В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано. При этом в 2017 году ее земельные участки передали на баланс государства.

Прошлой осенью Украинский суд постановил арестовать Януковича по делу о «Межигорье».

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Янукович,Верховная Рада,Правительство Украины,
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