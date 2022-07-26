В Испании предрекли Евросоюзу раскол

Европейский союз может столкнуться с внутренним расколом на фоне непрекращающегося энергетического кризиса. Предпосылки к такому развитию событий уже начали появляться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское издание El País.

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Как говорится в статье, Европейский союз «содрогается». В Брюсселе опасаются, что новые меры блока — например, нормирование и сокращение потребления газа — могут привести ЕС к расколу. Издание подчеркивает, что «первые трещины» уже начали появляться в связи с прогрессирующими экономическим и энергетическим кризисами, последствия которых нельзя предсказать.

Отмечается, что 27 государств-членов ЕС стали спорить между собой после предложения о сокращении потребления газа на 15%. Газета El País обратила внимание на то, что в последнее время противоречия выходят за рамки энергетического поля — появились разногласия и в вопросах монетарной и фискальной политики.