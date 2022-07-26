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30 минут назад

Зеленский объявил о важных изменениях в украинской разведке

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов также возглавит комитет разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы украинского государства.

Зеленский объявил о важных изменениях в украинской разведке
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, Зеленский принял несколько важных кадровых решений и назначил Кирилла Буданова новым главой комитета по разведке при президенте Украины.

Он добавил, что новым главой Сил специальных операций ВСУ станет генерал Виктор Хоренко. Григорий Галаган при этом занял должность первого заместителя главы Центра спецопераций "А" СБУ.

В мире,Григорий Галаган,Владимир Зеленский,СБУ,
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