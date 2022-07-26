Зеленский объявил о важных изменениях в украинской разведке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов также возглавит комитет разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы украинского государства.

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Как говорится в сообщении, Зеленский принял несколько важных кадровых решений и назначил Кирилла Буданова новым главой комитета по разведке при президенте Украины.