Умер актер Пол Сорвино

В возрасте 83 лет умер актёр Пол Сорвино, сыгравший гангстера Пола Сисеро в «Славных парнях». Причина смерти не уточняется. О произошедшем сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Пол Сорвино проработал актёром 52 года и успел сняться больше чем в 120 фильмах и сериалах. Он стал известен благодаря второстепенным ролям. В частности, он снялся в «Славных парнях» Мартина Скорсезе, в роли Поли Сисеро, в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“» и множестве других картин. За последние тридцать лет Пол снимался крайне редко. Он появился всего в пяти картинах.
Напомним, что ранее также стало известно о смерти британского актёра Дэвида Уорнера. Актер прославился участием в таких фильмах, как «Путешествие в машине времени», «Титаник», «Трон» 1982 года, «Омен», «Железный крест», «Баллада о Кэйбле Хоге» и «Затерянный мир». Дэвид Уорнер умер от рака в возрасте 80 лет.