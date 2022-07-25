Умер актер Пол Сорвино

Пол Сорвино проработал актёром 52 года и успел сняться больше чем в 120 фильмах и сериалах. Он стал известен благодаря второстепенным ролям. В частности, он снялся в «Славных парнях» Мартина Скорсезе, в роли Поли Сисеро, в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“» и множестве других картин. За последние тридцать лет Пол снимался крайне редко. Он появился всего в пяти картинах.