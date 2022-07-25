В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
18 минут назад

Умер актер Пол Сорвино

Елена Прошина

В возрасте 83 лет умер актёр Пол Сорвино, сыгравший гангстера Пола Сисеро в «Славных парнях». Причина смерти не уточняется. О произошедшем сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Умер актер Пол Сорвино
Фото: ReutersReuters

Пол Сорвино проработал актёром 52 года и успел сняться больше чем в 120 фильмах и сериалах. Он стал известен благодаря второстепенным ролям. В частности, он снялся в «Славных парнях» Мартина Скорсезе, в роли Поли Сисеро, в сериале «Детективное агентство „Лунный свет“» и множестве других картин. За последние тридцать лет Пол снимался крайне редко. Он появился всего в пяти картинах.

Напомним, что ранее также стало известно о смерти британского актёра Дэвида Уорнера. Актер прославился участием в таких фильмах, как «Путешествие в машине времени», «Титаник», «Трон» 1982 года, «Омен», «Железный крест», «Баллада о Кэйбле Хоге» и «Затерянный мир». Дэвид Уорнер умер от рака в возрасте 80 лет.

В мире,Пол Сорвино,Дэвид Уорнер,Мартин Скорсезе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители