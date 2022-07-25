Дело командира украинского нацбата «Медведи SS» направили в суд

Представитель Генпрокуратуры ДНР сообщил, что уголовное дело в отношении командира подразделения «Медведи SS» Александра Кравцова направлено в суд. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что руководителю диверсионно-штурмового отряда предъявлены обвинения по трем «тяжелым» статьям. За создание незаконного вооруженного формирования, руководство им и его финансирование Кравцову грозит высшая мера наказания.
«25 июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением», - уточнили в ведомстве.
Бойцы группировки «Медведи SS» принимали участие в боевых действиях на Донбассе с осени 2017 года по май 2022. Они вели диверсионно-разведывательную деятельность, сообщает РЕН ТВ.