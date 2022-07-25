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33 минуты назад

Дело командира украинского нацбата «Медведи SS» направили в суд

Илья Родин

Представитель Генпрокуратуры ДНР сообщил, что уголовное дело в отношении командира подразделения «Медведи SS» Александра Кравцова направлено в суд. Об этом пишет РИА «Новости».

Дело командира украинского нацбата «Медведи SS» направили в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что руководителю диверсионно-штурмового отряда предъявлены обвинения по трем «тяжелым» статьям. За создание незаконного вооруженного формирования, руководство им и его финансирование Кравцову грозит высшая мера наказания.

«25 июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением», - уточнили в ведомстве.

Бойцы группировки «Медведи SS» принимали участие в боевых действиях на Донбассе с осени 2017 года по май 2022. Они вели диверсионно-разведывательную деятельность, сообщает РЕН ТВ.

В мире,Александр Кравцов,
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