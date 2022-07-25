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48 минут назад

Bloomberg: Путин воспользуется сильной стороной Запада для победы

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин может использовать демократию Запада в энергетической борьбе с ним. Статью об этом опубликовало агентство Bloomberg.

«Президент России Владимир Путин любит использовать сильные стороны своих противников против них самих. В своей энергетической войне со странами, поддерживающими Украину, он может воспользоваться решающей силой Запада: демократией. Путин надеется, что эта боль [сокращение поставок газа] заставит сторонников Украины устать от происходящего там», — сообщается в статье.

По мнению авторов, скачки цен на энергоносители могут подорвать любую политическую карьеру. «Будь то столкновение [президента Франции Эмануэля] Макрона с „желтыми жилетами“ или результаты опросов президента [США] Джо Байдена или „зеленая“ повестка дня, колеблющаяся перед лицом высокой инфляции», — рассуждают они.

Этой стратегии борьбы с Западом соответствуют последние события. «На прошлой неделе коалиция Марио Драги распалась в Италии. В Великобритании консерваторы заняты выбором преемника премьер-министра Бориса Джонсона после его отставки. Президент Франции Эмануэль Макрон потерял свое парламентское большинство в прошлом месяце, поскольку крайне левые и правые партии добились больших успехов. В США правящие демократы, вероятно, могут ожидать больших потерь на промежуточных выборах в ноябре», — говорится в статье.

Страны ЕС экстренно готовят новый план для борьбы с Россией

Затяжной конфликт потребует колоссальных жертв, о которых не хочет задумываться ни один избранный политик, считают авторы.

«Несколько европейских стран уже отвергли предложения о нормировании потребления газа. Для Путина энергетическое оружие предполагает способ подтолкнуть электорат Запада к свержению собственных лидеров», — отметили они.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации на Украине. По мнению старшего научного сотрудника Лондонского центра политических исследований, западные государства попали в стратегическую ловушку, вступив в финансовое противостояние с Москвой. Кроме того, лидеры стран ЕС рассматривают возможность чрезвычайного регулирования потребления газа из-за перебоев с поставками российского ресурса.

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