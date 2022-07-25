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48 минут назад

В США заявили, что Запад попал в стратегическую «ловушку Путина» на Украине

Илья Родин

Политолог Александр Марковский в статье для American Thinker рассказал о специфике ситуации вокруг Украины. Он пояснил, что европейские страны попали в очень сложное положение, ввязавшись в длительный конфликт.

Аналитик подчеркнул, что в странах «Большой семерки» (G7) большое количество внутренних проблем. Среди них - рост цен, тяжелая ситуация в сфере энергетики, климатические изменения. Но, на фоне этого, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры заявили о дальнейшей поддержке Киева.

По мнению Марковского, от такого решения выиграли глава Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Украина постоянно получает разнообразную помощь от западных стран. В общей сложности, только за период с 2014 по 2020 на счета украинских банков поступили 51,3 млрд долларов, уточняет эксперт. Все эти деньги, по его словам, были разворованы. Соответственно, продолжение кризиса выгодно для Киева.

Россия, в свою очередь, умеет мыслить стратегически, умело использует сложившуюся ситуацию. В результате, у страны образовался значительный профицит бюджета, отмечает Марковский. Кроме того, достигнуты значимые успехи в спецоперации.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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