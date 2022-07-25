Машина врезалась в автомобиль с вдовой Абэ

Полицейский автомобиль, в котором находилась вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в понедельник попал в ДТП с участием еще одной полицейской машины сопровождения. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

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По данным правоохранительных органов, автомобиль сопровождения врезался сзади в полицейскую машину, в которой находилась Акиэ Абэ. Авария произошла на одном из участков столичной скоростной магистрали.