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20 минут назад

Вдова Абэ попала в ДТП с машиной сопровождения

ТАССиещё 1

Полицейский автомобиль, в котором находилась вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в понедельник попал в ДТП с участием еще одной полицейской машины сопровождения. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Машина врезалась в автомобиль с вдовой Абэ
Фото: ReutersReuters

По данным правоохранительных органов, автомобиль сопровождения врезался сзади в полицейскую машину, в которой находилась Акиэ Абэ. Авария произошла на одном из участков столичной скоростной магистрали.

В Японии начались похороны экс-премьера Абэ

Отмечается, что результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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