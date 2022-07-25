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1 час назад

Бывшему президенту Польши Валенсе усилили охрану

ТАССиещё 2

Польские власти усилили охрану бывшего президента Польши и создателя профсоюза "Солидарность" Леха Валенсы. Об этом в понедельник сообщает газета Super Express.

Экс-президенту Польши Валенсе усилили охрану после слов о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По свидетельству издания, в настоящее время Валенсу постоянно сопровождают два охранника, в то время как несколько недель назад телохранитель у бывшего главы государства был только один.

Газета утверждает, что охрана политика была усилена после угроз, поступающих ему из России в ответ на интервью газете Le Figaro, где Валенса предлагал уменьшить население России до 50 млн человек.

Экс-президент Польши призвал к «расчленению нынешней России»

Сын бывшего президента Ярослав сообщил газете, что охрана была выделена Валенсе по инициативе правящей в Польше партии "Закон и справедливость".

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