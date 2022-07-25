В Приднестровье назвали условие завершения миротворческой операции

«Ни одна из сторон просто не может - как бы они ни хотела - его демонтировать. Она просто не в состоянии, потому что там есть принцип консенсуса, есть объединенное военное командование, есть руководящий орган в виде Объединенной контрольной комиссии», - пояснил он.