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1 час назад

В Приднестровье назвали условие завершения миротворческой операции

Алиса Селезнёва

Миротворческая операция в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике продолжится до урегулирования конфликта с Кишиневом. Об этом заявил сегодня глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает ТАСС.

В Приднестровье назвали условие завершения миротворческой операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году после начала боевых действий приднестровские власти объявили о полном отделении от Кишинева. Сейчас конфликт заморожен, в Приднестровье дислоцированы российские миротворцы. Нынешняя глава Молдавии Майя Санду провозгласила курс на вступление в ЕС и добивается их ухода.

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По словам Игнатьева, миротворческая операция в Приднестровье является «уникальным феноменом», который был тщательно продуман и создал условия для мирного политического урегулирования конфликта.

«Ни одна из сторон просто не может - как бы они ни хотела - его демонтировать. Она просто не в состоянии, потому что там есть принцип консенсуса, есть объединенное военное командование, есть руководящий орган в виде Объединенной контрольной комиссии», - пояснил он.

При этом глава министерства иностранных дел непризнанной республики заверил, что миротворческая операция продолжится до урегулирования конфликта с Молдавией, а при необходимости будет вестись на двустороннем уровне с Россией.

В мире,Виталий Игнатьев,ЕС,
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