В Приднестровье назвали условие завершения миротворческой операции

Миротворческая операция в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике продолжится до урегулирования конфликта с Кишиневом. Об этом заявил сегодня глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает ТАСС.
Приднестровская Молдавская Республика впервые провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году. В 1992 году после начала боевых действий приднестровские власти объявили о полном отделении от Кишинева. Сейчас конфликт заморожен, в Приднестровье дислоцированы российские миротворцы. Нынешняя глава Молдавии Майя Санду провозгласила курс на вступление в ЕС и добивается их ухода.
По словам Игнатьева, миротворческая операция в Приднестровье является «уникальным феноменом», который был тщательно продуман и создал условия для мирного политического урегулирования конфликта.
«Ни одна из сторон просто не может - как бы они ни хотела - его демонтировать. Она просто не в состоянии, потому что там есть принцип консенсуса, есть объединенное военное командование, есть руководящий орган в виде Объединенной контрольной комиссии», - пояснил он.
При этом глава министерства иностранных дел непризнанной республики заверил, что миротворческая операция продолжится до урегулирования конфликта с Молдавией, а при необходимости будет вестись на двустороннем уровне с Россией.