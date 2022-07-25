Назван самый красивый мужчина в мире

Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самом красивом мужчине в мире. На сайте издания сообщается, что им был назван китайский актер и певец Сяо Чжань.

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Уточняется, что в голосовании приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. За Чжаня проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.