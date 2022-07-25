В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
56 минут назад

Назван самый красивый мужчина в мире

Lenta.ruиещё 3

Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самом красивом мужчине в мире. На сайте издания сообщается, что им был назван китайский актер и певец Сяо Чжань.

Назван самый красивый мужчина в мире
Фото: Getty ImagesGetty Images

Уточняется, что в голосовании приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран. За Чжаня проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

В числе номинантов также оказались актеры Генри Кавилл, Том Холланд и Тимоти Шаламе, певец Джастин Бибер, футболист Криштиану Роналду.

В прошлом году журнал People определил самого сексуального мужчину. Им был назван актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов». Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.

В мире,Генри Кавилл,Пол Радд,Джордж Клуни,Майкл Джордан,Том Холланд,Брэд Питт,Джастин Бибер,Криштиану Роналду,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители