Умер актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер

Британский актер Дэвид Уорнер умер в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

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Звезда «Титаника» провел свои последние дни в доме престарелых Денвилл-холл. В нем предоставляется уход пожилым профессиональным актерам и представителям других театральных профессий.

Семья Уорнера отметила, что актер боролся раком в течение последних 1,5 лет своей жизни и принимал диагноз «с характерными благосклонностью и достоинством».