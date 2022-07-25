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22 минуты назад

Умер актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер

Елена Прошина

Британский актер Дэвид Уорнер умер в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Умер актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер
Фото: wikipediawikipedia

Звезда «Титаника» провел свои последние дни в доме престарелых Денвилл-холл. В нем предоставляется уход пожилым профессиональным актерам и представителям других театральных профессий.

Семья Уорнера отметила, что актер боролся раком в течение последних 1,5 лет своей жизни и принимал диагноз «с характерными благосклонностью и достоинством».

Дэвид Уорнер родился 29 июля в 1941 году в Манчестере, Великобритания. Его отец был евреем русского происхождения. В 17 лет Уорнер поступил в Королевскую академию драматического искусства. Стал известен зрителям по всему миру после фильмов «Путешествие в машине времени», «Титаник», «Трон» 1982 года, «Омен», «Железный крест», «Баллада о Кэйбле Хоге», «Затерянный мир» и других.

В мире,Дэвид Уорнер,
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