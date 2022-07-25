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6 минут назад

Израиль задумался о присоединении к западным санкциям против России

Деловая газета "Взгляд"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», пишет Israel Hayome.

Израиль задумался о присоединении к западным санкциям против России
Фото: ReutersReuters

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.

Израиль подготовит «политические меры» в отношении России

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

Накануне Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.

Израиль собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».

Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.

В мире,Цви Маген,Яир Лапид,Дмитрий Песков,Минюст России,
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