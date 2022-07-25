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35 минут назад

Израиль подготовит «политические меры» в отношении России

Елена Прошина

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить политические меры в отношении России, если та ликвидирует представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Israel Hayome.

Израиль подготовит «политические меры» в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, отношения с Россией важны для Израиля. Он назвал закрытие офисов агентства серьезным событием, которое скажется на взаимодействии с Москвой.

«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — сказал Лапид.

Минюст просит суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Уточняется, что израильский премьер обсудил с министрами деятельность агентства в России и поручил быть готовыми выехать в Москву для решения вопроса о дальнейшей работе «Сохнут».

Ранее Минюст России заявил о необходимости ликвидации «Сохнут». Беседа по судебному иску по ликвидации агентства назначена на 28 июля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, процедура связана с нарушением российского законодательства, а не с утечкой мозгов.

Еврейское агентство «Сохнут» занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Также организация занимается вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

В мире,Яир Лапид,Дмитрий Песков,Минюст России,
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