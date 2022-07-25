Израиль подготовит «политические меры» в отношении России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить политические меры в отношении России, если та ликвидирует представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Israel Hayome.

По его словам, отношения с Россией важны для Израиля. Он назвал закрытие офисов агентства серьезным событием, которое скажется на взаимодействии с Москвой.

«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — сказал Лапид.

Уточняется, что израильский премьер обсудил с министрами деятельность агентства в России и поручил быть готовыми выехать в Москву для решения вопроса о дальнейшей работе «Сохнут».

Ранее Минюст России заявил о необходимости ликвидации «Сохнут». Беседа по судебному иску по ликвидации агентства назначена на 28 июля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, процедура связана с нарушением российского законодательства, а не с утечкой мозгов.