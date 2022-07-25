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1 час назад

Финляндия раскрыла планы по выдаче турвиз для россиян

Елена Прошина

Финляндия не будет прекращать выдавать туристические визы россиянам из-за проводимой спецоперации на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Финляндия раскрыла планы по выдаче турвиз для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Финляндия поддерживает общую санкционную политику ЕС против России. Вопрос выдачи туристических виз в РФ необходимо согласовать на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения.

«ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям», — сказала Туппурайнен.

При этом она добавила, что самостоятельно Хельсинки не готовят собственных мер по этому вопросу.

Напомним, с 1 июля Финляндия начала выдавать шенгенские визы россиянам после отмены ограничений, связанных с пандемией. До коронавируса Финляндия была третьей среди популярных у россиян стран для посещения. Она также лидировала в рейтинге выдачи виз гражданам РФ.

Ранее Евросоюз ограничил выдачу турвиз россиянам в некоторые страны. В частности, гражданам России сейчас нельзя получить визу в Чехию, Нидерланды, Польшу, Словакию, Германию и страны Прибалтики.

В мире,Коммерсант,ЕС,
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