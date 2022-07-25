Опубликовано видео мощных пожаров в Калифорнии

Губернатор американского штата Калифорния объявил о введении режима ЧС в его центральной части из-за мощных лесных пожаров. Видео с места событий публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Крупный пожар вспыхнул недалеко от национального парка Йосемити, который известен своей рощей гигантских секвой. Сильная засуха способствовала распространению огня. В нем сгорели тысячи гектаров зеленого массива. Из опасного района эвакуировали людей. К тушению пожаров привлекли сотни огнеборцев и авиацию.