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1 час назад

Опубликовано видео мощных пожаров в Калифорнии

Денис Фьючин

Губернатор американского штата Калифорния объявил о введении режима ЧС в его центральной части из-за мощных лесных пожаров. Видео с места событий публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Крупный пожар вспыхнул недалеко от национального парка Йосемити, который известен своей рощей гигантских секвой. Сильная засуха способствовала распространению огня. В нем сгорели тысячи гектаров зеленого массива. Из опасного района эвакуировали людей. К тушению пожаров привлекли сотни огнеборцев и авиацию.

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