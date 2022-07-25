Экс-главу СБУ по Крыму обвинили в «сдаче юга Украины»

В Киеве продолжается расследование дела о госизмене, которое было заведено против бывшего руководителя Службы безопасности Украины по Крыму Олега Кулинича и экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, сообщает ТАСС.

Фото: СБУ СБУ

Как считает следствие, эти должностные лица в феврале 2022 года целенаправленно сдали российским войскам юг Украины. Сивкович и Кулинич проводили против Украины разведывательно-подрывную деятельность, передавая в Москву совершенно секретные сведения.

Власти Украины считают, что Кулинич под координированием Сивковича обеспечил российским войскам быстрый захват южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российской армии из Крыма от руководства СБУ и государства.