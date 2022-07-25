Экс-главу СБУ по Крыму обвинили в «сдаче юга Украины»

В Киеве продолжается расследование дела о госизмене, которое было заведено против бывшего руководителя Службы безопасности Украины по Крыму Олега Кулинича и экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, сообщает ТАСС.
Как считает следствие, эти должностные лица в феврале 2022 года целенаправленно сдали российским войскам юг Украины. Сивкович и Кулинич проводили против Украины разведывательно-подрывную деятельность, передавая в Москву совершенно секретные сведения.
Власти Украины считают, что Кулинич под координированием Сивковича обеспечил российским войскам быстрый захват южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российской армии из Крыма от руководства СБУ и государства.
17 июля стало известно о задержании Кулинича. Он был назначен на эту должность президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году. В марте глава государства его уволил. 18 июля Госбюро расследований подтвердило задержание экс-главы регионального управления, при этом указав, что он оставался действующим сотрудником СБУ.