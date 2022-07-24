В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
36 минут назад

СМИ: экс-главу СБУ по Крыму Кулинича обвинили в "сдаче юга Украины"

ТАСС

Украинские следователи подозревают бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича в "сдаче юга Украины российским войскам" в феврале 2022 года. Как сообщает в воскресенье украинское издание "Обозреватель", это следует из текста обвинения, который имеется в распоряжении СМИ.

Экс-главу СБУ по Крыму обвинили в "сдаче юга Украины"
Фото: СБУСБУ

По утверждениям следствия, Сивкович и Кулинич "взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства".

Видео дня

17 июля украинские СМИ сообщили о задержании Кулинича. Он был назначен на эту должность президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году. Однако в марте 2022 года Зеленский его уволил. 18 июля Госбюро расследований подтвердило задержание экс-главы регионального управления, при этом указав, что он оставался действующим сотрудником СБУ.

В тот же день Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Президент заявил, что принятое решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств. По словам украинского лидера, начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлены обвинения.

Российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Владимир Сивкович,Владимир Зеленский,Владимир Путин,СБУ,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители