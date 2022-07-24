Экс-главу СБУ по Крыму обвинили в "сдаче юга Украины"

Украинские следователи подозревают бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича в "сдаче юга Украины российским войскам" в феврале 2022 года. Как сообщает в воскресенье украинское издание "Обозреватель", это следует из текста обвинения, который имеется в распоряжении СМИ.

Фото: СБУ СБУ

По утверждениям следствия, Сивкович и Кулинич "взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины - передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ; именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства".

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17 июля украинские СМИ сообщили о задержании Кулинича. Он был назначен на эту должность президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году. Однако в марте 2022 года Зеленский его уволил. 18 июля Госбюро расследований подтвердило задержание экс-главы регионального управления, при этом указав, что он оставался действующим сотрудником СБУ.

В тот же день Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Президент заявил, что принятое решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств. По словам украинского лидера, начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлены обвинения.