Эрдоган обвинил Грецию в нарушении мирного договора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в нарушении Лозаннского мирного договора. В своем послании по случаю 99-й годовщины подписания документа, турецкий лидер заявил, что Афины ущемляют права турецкого нацменьшинства. Об этом пишет агентство Anadolu.

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Эрдоган напомнил, что Лозаннский мир позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции. Также именно Лозаннский договор подтвердил демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Турция тщательно выполняла свои обязательства на протяжении всех этих лет. В свою очередь, Греция, по его словам, в последнее время намеренно нарушает положения договора.

«Турция не может смириться с подобной ситуацией, которая противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям. Анкара полна решимости приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе, а также для обеспечения прав турецкого народа», — завил Эрдоган.