Пара уже воспитывает общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в 2017 году. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который родился в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Джорджина Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу также, как и родных детей.