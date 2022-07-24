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38 минут назад

Невеста Криштиану Роналду показала фигуру в бикини. Видео

Денис Фьючин

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду показала фигуру в бикини через три месяца после родов. Видео Джорджина Родригес опубликовала видео в соцсетях.

Модель 18 апреля 2022 года во второй раз стала матерью. Она родила дочь, которую назвали Белла Эсмеральда.

Пара уже воспитывает общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в 2017 году. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который родился в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Джорджина Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу также, как и родных детей.

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