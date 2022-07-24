Премьер Израиля прокомментировал возможное закрытие "Сохнут" в России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в воскресенье межведомственное совещание, посвященное ситуации с возможным закрытием в России Еврейского агентства для Израиля "Сохнут". В ходе него глава кабмина подчеркнул важность отношений с РФ для еврейского государства и отметил, что возможная ликвидация агентства в России серьезно повлияла бы на отношения двух стран, сообщила премьерская канцелярия.

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"Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля и что большая еврейская община в России важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве. Закрытие офисов Еврейского агентства ["Сохнут"] стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения [Израиля и РФ]", - говорится в заявлении канцелярии Лапида.

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В совещании приняли участие представители целого ряда израильских министерств и ведомств, включая министров репатриации Пнину Тамано-Шату, главу Минфина Авигдора Либермана и министра строительства и жилищной политики Зеэва Элькина.

В ходе встречи были подтверждены планы по отправке в Россию израильской правительственной делегации для контактов с российской стороной по вопросу агентства "Сохнут". "Премьер-министр дал инструкции делегации юристов быть в готовности отправиться в Москву, как только будет получено одобрение российской стороны на проведение переговоров, и делать все возможное для поддержания юридического диалога наряду с продвижением на высоком уровне дипломатического диалога по этому вопросу", - добавили в канцелярии.

Ситуация вокруг агентства "Сохнут"

В четверг в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. Предварительное заседание по иску назначено на 28 июля.

В тот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид провел срочное совещание, посвященное проблеме агентства "Сохнут" в России. По его итогам было решено в ближайшее время направить в Россию израильскую правительственную делегацию, задачей которой станет "обеспечить продолжение деятельности Еврейского агентства в России". Лапид подчеркнул, что Израиль путем дипломатии будет добиваться продолжения работы "Сохнут" в РФ.