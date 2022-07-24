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1 час назад

Экс-разведчик назвал Зеленского «использованным материалом»

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский является «использованным материалом». Такое мнение высказал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми.

«Поскольку он [Зеленский] уже использованный материал, и дальнейшее его использование не приносит дивидендов, а только все больше и больше проблем, самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть, ликвидировать его», — заявил Кедми в интервью «Соловьев Live». По его словам, Зеленскому стоит опасаться своего окружения, которое «его поставило».

Президент Украины является артистом, играющим по системе Станиславского, который очень быстро переобувается, цитирует телеканал 360 главу МИД РФ Сергея Лаврова. Ранее Кедми заявил, что Зеленский выступает в роли артиста, которому дали роль. Он повторяет судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого «тоже разыгрывали» США, считает бывший разведчик.

На Украине заявили о возможном решении США «слить» Зеленского

Кедми предположил, что российская армия к сентябрю возьмет под контроль Одессу в ходе спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей».

В мире,Видео,Яков Кедми,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Михаил Саакашвили,МИД России,Телеканал "360° Подмосковье",
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