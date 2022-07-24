«Поскольку он [Зеленский] уже использованный материал, и дальнейшее его использование не приносит дивидендов, а только все больше и больше проблем, самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть, ликвидировать его», — заявил Кедми в интервью «Соловьев Live». По его словам, Зеленскому стоит опасаться своего окружения, которое «его поставило».