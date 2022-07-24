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1 час назад

«Старик на Западе посмотрит на Восток, и начнется война»: раскрыто забытое пророчество Ванги

РИА "ФедералПресс"

Предсказания болгарской провидицы Ванги о будущем все больше находят свое подтверждение в настоящем. Артист Эдгар Запашный напомнил об одном из пророчеств, которое будто бы отражает события, связанные со спецоперацией.

Раскрыто забытое пророчество Ванги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем телеграм-канале знаменитый артист цирка Эдгар Запашный опубликовал слова умершей провидицы, в которых она говорит о сильном кровопролитии на окраине большой страны.

«На окраине большой страны будет литься кровь. Люди с черными душами и черными змеями на коже снова будут убивать своих братьев. Бесы иудейского лжецаря прячутся под землей, они поклоняются сатане и приносят кровавые жертвы, но им осталось недолго», – сказала Ванга.

Она призналась, что все беды кончатся, когда придут люди с Востока и Севера, потому что они «изгонят бесов» и тогда «земля зацветет». Также женщина обмолвилась и о «больном старике с Запада», который положит начало войне, пишет «Пятый канал».

«Старик на Западе посмотрит на Восток, начнется страшная война. Будут плакать дети, а он будет смеяться. Он болен, болен. В его голове бесы. Глупый старик», – говорила провидица.

Подписчики Запашного бурно отреагировали на такой пост. Они написали, что тоже читали эти предсказания раньше, но не понимали, о какой болезни и разрухе говорила Ванга, а теперь все встало на свои места.Поклонники Эдгара сказали, что верят в лучшее.

Ванга оставила предсказание на 2022 год для России и Украины

Ранее «ФедералПресс» писал, что Ванга предсказала имя преемника Владимира Путина. По словам провидицы, на место президента придет некий 40-летний Михаил.

В мире,Эдгар Запашный,Дмитрий Медведев,
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