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47 минут назад

В Запорожье заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

Илья Родин

Представитель главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что власти западных государств начали активно вмешиваться в жизнь украинских беженцев. В частности, они изымают у них несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА «Новости».

У украинских беженцев на Западе изымают детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик пояснил, что в совет поступает разнообразная информация от жителей Украины, которые после начала спецоперации уехали в Европу и США. Беженцы просят о помощи в связи с тем, что у них «под весьма надуманными предлогами» отнимают детей.

Рогов подчеркнул, что десятки родителей, уехавших с детьми из Киева, Днепропетровска и других городов, сообщили о подобных случаях.

По его данным, в качестве причины для таких мер выдвигается то, что малыши много или, наоборот, мало едят, чрезмерно привязаны к своей семье, за громкий разговор мамы с ребенком. Чаще всего такие инциденты фиксируются в ФРГ.

В мире,Владимир Рогов,
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