У украинских беженцев на Западе изымают детей

Представитель главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что власти западных государств начали активно вмешиваться в жизнь украинских беженцев. В частности, они изымают у них несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик пояснил, что в совет поступает разнообразная информация от жителей Украины, которые после начала спецоперации уехали в Европу и США. Беженцы просят о помощи в связи с тем, что у них «под весьма надуманными предлогами» отнимают детей.

Рогов подчеркнул, что десятки родителей, уехавших с детьми из Киева, Днепропетровска и других городов, сообщили о подобных случаях.