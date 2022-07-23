«Это урок для ЕС и США». К чему приведет «зерновая» сделка России и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что застрявшее в украинских портах зерно начнут вывозить в другие страны уже в ближайшие дни. 23 июля в Стамбуле началась работа по созданию координационного центра, который займется контролем за экспортом. Профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари назвал заключенную накануне «зерновую» сделку «уроком» для Европы и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Анкара в свою очередь продолжит прилагать дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине.

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"С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса", - сказал он на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери (выступление транслировал телеканал ТRТ).

"Мы настроены решительно на продолжение дипломатических усилий до тех пор, пока не будет обеспечен мир между Россией и Украиной. Мы надеемся в обозримом будущем получить обнадеживающие новости на переговорах и при контактах всех уровней, включая лидеров", - добавил турецкий лидер.

Суть сделки

Накануне Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле договорились о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Уже сегодня в Стамбуле началась работа по организации координационного центра, который будет обеспечивать безопасность и соблюдение условий соглашения всеми сторонами. Он заработает через две недели. В ООН надеются, что из украинских портов можно будет вывозить до 5 млн тонн зерна в месяц. Срок сделки рассчитан на 120 дней с возможностью продления.

Суда, идущие на Украину, будут досматривать на наличие оружия представители всех сторон сделки. В портах за погрузкой будут наблюдать представители Украины, Турции и ООН. Они под руководством украинских лоцманов будут выходить из черноморской акватории по ранее согласованному безопасному коридору.

В российском Минобороны заявили, что безопасность в территориальных водах Украины должен обеспечивать Киев, в том числе процедуры разминирования.

Снижение цен на продукты

Глава Ассоциации поставщиков зерновых культур Турции Гюльфем Эрен уверена, что стамбульская "продуктовая сделка" поспособствует снижению мировых цен на продукты.

"В случае организации безопасных поставок зерна из портов Украины и РФ, мировые цены, и без того имеющие тенденцию к снижению, начнут падать еще быстрее", - цитирует Эрен агентство Anadolu.

По словам главы ассоциации, военный конфликт на Украине в первую очередь ударил по странам Африки и Ближнего Востока, а стамбульское соглашение по зерну позволит устранить возникшие проблемы в логистике.

Россия и Украина являются одними из ведущих мировых поставщиков злаков. В прошлом году в РФ произвели 76 млн тонн зерна, на Украине - 32 млн тонн. На фоне боевых действий производство на Украине в этом году предположительно не превысит 20 млн тонн, констатировала Эрен.

"Урок для Европы и США"

Профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари считает, что "зерновая" сделка - это урок для Европы и США, которые не добились результатов в переговорах по военным и энергетическим вопросам.

"Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции [Реджепа Тайипа] Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы - вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата", - отметил Фурфари в беседе с РИА "Новости".

Турция и ООН "сработали гораздо эффективнее" и в итоге достигли прогресса в решении продуктовой проблемы, добавил эксперт.

Подписание "продуктовой сделки" поспособствует ослаблению напряженности на мировых рынках и поможет избежать голода в Африке и на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

"Это не суд"

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс утверждает, что договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море не предусматривает "механизма принуждения". По его словам, в СКЦ будут представители Украины, России, Турции и ООН, которые будут следить за нарушениями договоренностей.

"Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку - кто что сделал, кто виноват. Затем вы договариваетесь с ними о принятии корректирующих мер, чтобы остановить бой. И если этого удастся добиться, сделать все, чтобы это не повторилось", - указал он.

"Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина", - пояснил замгенсека.

Гриффитс также подчеркнул, что в данном вопросе "механизма принуждения нет".

"Это добровольная договоренность. Это не суд", - заключил он.

Сколько у Киева зерна

Президент Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина имеет в наличии зерно на сумму около $10 млрд. По словам украинского лидера, около 20 млн тонн прошлогоднего урожая пойдут на экспорт. Кроме того, урожай этого года, который, как он отмечает, уже собирают, также можно будет реализовать.

"У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд", - отметил политик в своем видеообращении в Telegram-канале.

Киев доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением соглашений по зерну, заверил Зеленский.

Сроки сделки

Как уточнил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, у "продуктовой сделки" нет крайних сроков, соглашение будет пролонгироваться автоматически, если стороны не захотят его расторгнуть.

"Мы не поднимаем этот вопрос на данном этапе, мы предлагаем, чтобы это соглашение было сохранено и продолжалось до тех пор, пока продолжается работа", - сказал он в интервью CNN Turk.

"Если в этом договоре нет расторжения, если нет требования, нет возражений, если нет подтверждения каких-либо изменений, эта работа будет обновляться автоматически, этот договор будет обновляться и будет продолжаться", - добавил Акар.