Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели

"Первый случай обезьяньей оспы был обнаружен в Дели. Пациент стабилен и выздоравливает. Не нужно паниковать. Ситуация находится под контролем", - написал Кеджривал на своей странице в Twitter.

Это четвертый случай заболевания оспой обезьян, зарегистрированный в Индии , при этом три предыдущих случая были отмечены в штате Керала. 31-летний житель Западного Дели был госпитализирован с симптомами заболевания три дня назад, в субботу его образцы были отправлены в Национальный институт вирусологии, в воскресенье диагноз подтвердился.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в Африке. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.