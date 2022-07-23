Бывшего замглавы СНБО Украины обвинили в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимиру Сивковичу, а также трем сотрудникам ФСБ РФ. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГБР.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении (предъявили обвинения - прим. ТАСС) в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж", - сказано в сообщении в телеграм-канале ГБР.
Бюро заявило, что ФСБ якобы создала организацию для расследовательно-подрывной деятельности на Украине, к участию в которой был привлечен Сивкович. "Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины и способных оказывать помощь работникам ФСБ", - утверждают в ГБР.
9 июня офис генпрокурора Украины сообщил, что суд на Украине дал разрешение прокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО по делу о разгоне демонстрации в ночь на 30 ноября 2013 года, который послужил поводом для начала массовых акций протеста, приведших к свержению президента страны Виктора Януковича. Офис генпрокурора не называл имени подозреваемого. Однако украинское издание "Обозреватель" заявило, что речь шла о бывшем заместителе секретаря СНБО Владимире Сивковиче, который, как считается, убедил руководство правоохранительных органов силовым путем разогнать участников акции протеста на площади Независимости в Киеве 30 ноября 2013 года. Президент Янукович 14 декабря 2013 отстранил Сивковича от должности в связи с подозрением в нарушении прав граждан при разгоне демонстрации.