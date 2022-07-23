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8 минут назад

«Вызов для НАТО»: Бербок раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным

Илья Родин

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала официальную фотографию с международного саммита по сирийской проблеме. Она уточнила, что нахождение на ней главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает озабоченность у Североатлантического альянса. Об этом пишет ZDF.

«Вызов для НАТО»: Бербок раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что 19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров России, Ирана и Турции. Президенты Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Эрдоган сделали традиционную для подобных мероприятий фотографию. На ней они стоят, взявшись за руки.

Анналена Бербок подчеркнула, что присутствие главы Турции на снимке является своего рода «вызовом для НАТО», добавив при этом, что поступок лидера страны с трудом поддается логическому объяснению.

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Глава ведомства рассказала, что Анкара постоянно взаимодействует с Киевом, оказывает ему поддержку по важным вопросам. На фоне этого ситуация выглядит еще более необъяснимой, в особенности, если рассматривать ее с позиций члена альянса.

В мире,Анналена Бербок,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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