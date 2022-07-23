«Вызов для НАТО»: Бербок раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировала официальную фотографию с международного саммита по сирийской проблеме. Она уточнила, что нахождение на ней главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает озабоченность у Североатлантического альянса. Об этом пишет ZDF.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что 19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров России, Ирана и Турции. Президенты Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Эрдоган сделали традиционную для подобных мероприятий фотографию. На ней они стоят, взявшись за руки.

Анналена Бербок подчеркнула, что присутствие главы Турции на снимке является своего рода «вызовом для НАТО», добавив при этом, что поступок лидера страны с трудом поддается логическому объяснению.