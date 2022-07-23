Зеленский прокомментировал зерновую сделку в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что удовлетворен результатами «продуктовой» сделки. Он поблагодарил Турцию и ООН за помощь в переговорном процессе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 22 июля было подписано соглашение, призванное решить вопрос с вывозом украинского зерна через порты на Черном море.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все пункты договора «полностью отвечают интересам Украины».

Политик пояснил, что Киев доверяет ООН. На Украине надеются, что международная организация, а также партнеры смогут обеспечить соблюдение достигнутых договоренностей в полном объеме.

На экспорт пойдет порядка 20 млн тонн зерновых, оставшихся после прошлогоднего урожая, уточнил Зеленский. Он добавил, что аграрии уже начали уборку пшеницы и других культур. Соответственно, зерно этого года также пойдет на реализацию.