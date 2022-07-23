Экс-депутат Рады сообщил о поручении Зеленского воровать российский газ

Как указал бывший парламентарий, в настоящее время в газохранилищах страны есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого глава государства готов нарушить международные обязательства Киева, отметил экс-депутат.

Сейчас «Газпром» продолжает транзит через Украину в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию «Суджа» ежедневно прокачивается чуть более 40 миллионов кубометров. При этом в России не раз отмечали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, «Газпром» готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.