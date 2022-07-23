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46 минут назад

В США допустили масштабный кризис удобрений

Lenta.ru

Обозреватель Майкл Уоррен Дэвис (Michael Warren Davis) заявил, что США испытывают острый дефицит удобрений. Об этом он написал в материале для The American Conservative.

В США допустили масштабный кризис удобрений
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

Автор статьи заявил, что масштабный кризис удобрений говорит о несостоятельности экономической системы США. «Кризис удобрений — верный признак того, что наши повелители не ведают, что творят. (…) Мы даже навоза и того не производим», — подчеркнул он.

Дэвис объяснил, что США почти не производят калий, который входит в состав любого удобрения. Страна обеспечивает только семь процентов вещества от объема, необходимого для успешной деятельности сельскохозяйственной области. Почти половина импортируемого калия приходилась на Россию и Белоруссию, отметил он.

Среди проблем в США журналист также выделил трудности в области животноводства. В стране распространилась политика отказа от этой сферы, поскольку она наносит вред экологии. Из-за этого решения фермерское хозяйство испытало упадок, что привело к нехватке коровьего навоза.

По мнению Дэвиса, дефицит удобрений вряд ли приведет к массовому голоду в США, поскольку их приобретают в Канаде. Однако Вашингтону предстоит конкурировать за этот ресурс с другими импортерами, включая Бразилию. «Голодать мы не будем, кто-то наверняка разорится», — заключил обозреватель.

В мире,Майкл Дэвис,
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